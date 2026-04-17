Zwei Unfälle zwischen Autos und einer Straßenbahn meldet die Mannheimer Polizei vom Donnerstag. In beiden Fällen waren Rotlicht-Verstöße die Ursache. Der 31-jährige Fahrer eines Peugeot hielt zunächst an einer roten Ampel auf der Neckarauer Straße in Richtung Mannheim-Rheinau, fuhr dann kurz vor 17 Uhr trotz Rot in den Kreuzungsbereich und übersah die von hinten herannahende Bahn der Linie 1. Die Bahn traf das Auto am Heck, das schleuderte und kam auf einem Wendestreifen auf der gegenüberliegenden Seite zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von knapp 20.000 Euro. Die Polizei sperrte den Straßenbahnverkehr und den Verkehr auf der Neckarauer Straße in Richtung Neckarauer Übergang zeitweise einseitig. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die Ermittlungen.

Bereits gegen 9.45 Uhr wollte ein 46-jähriger BMW-Fahrer von der Theodor-Heuss-Straße nach links in den Gartenschauweg abbiegen. Dabei missachtete er das Rotlicht der Ampel und kollidierte er mit einer Straßenbahn, welche in gleiche Richtung fuhr. Hier entstand ein Gesamtschaden von mehr als 15.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.