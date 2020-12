In den frühen Morgenstunden des vierten Advents ist im Ludwigshafener Stadtteil Mitte ein Streit zwischen vier Personen entflammt. Hierbei wurden zwei der vier Männer mit einer Schusswaffe bedroht, so die Polizei. Wie die Beamten ferner mitteilen, hätten die Verdächtigen bis zum Eintreffen der Streife die Flucht ergriffen. In Tatortnähe konnten sie dann jedoch festgenommen und auf die Dienststelle gebracht werden.

Bei der mitgeführten Schusswaffe habe es sich um eine ungeladene Druckluftwaffe gehandelt. Diese stellte die Polizei sicher. Die Männer mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und werden sich nun wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung verantworten müssen.