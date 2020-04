Zwei Männer haben sich am Donnerstagabend im Stadtteil Herzogenried ein verbotenes Autorennen geliefert. Die Fahrer im Alter von 26 und 29 Jahren waren schon zuvor „als Poser aufgefallen“, informiert die Polizei. Eine Streife des Reviers Mannheim-Neckarstadt wurde an diesem Abend auf die Raser aufmerksam. Mit ohrenbetäubendem Lärm seien sie in einem Audi RS8 und einem Mercedes AMG GT Coupé die Herzogenriedstraße in Richtung Zielstraße entlang gerast – beide mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Autos fuhren hintereinander her: Der 26-jährige Audi-Fahrer fuhr dem Mercedes so dicht auf, dass er laut Polizei bei Gefahr ein Auffahren nicht mehr hätte vermeiden können. Die Männer konnten gestoppt und kontrolliert werden. Die Autos im Wert von 120.000 und 160.000 Euro wurden sichergestellt. Beide Männer mussten ihre Führerscheine abgeben.