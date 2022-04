Am späten Mittwochabend ist es in einer Straßenbahn der Linie 4 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der zwei Männer verletzt wurden. Laut Polizei eskalierte der Streit zwischen einer Gruppe von fünf Männern und einem 20-Jährigen sowie einem 27-Jährigen auf Höhe der Haltestelle „Rheinstraße“ beim Quadrat E 7 in Mannheim gegen 23 Uhr. Dabei schlugen und traten die fünf Unbekannten auf die beiden anderen Männer ein, die dabei diverse Verletzungen erlitten. Anschließend flüchteten die Täter aus der Bahn. Die Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Trotz sofortiger Fahndung fehlt von den Tätern bislang jede Spur.

Zeugen gesucht

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0621 12580 an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.