Zwei Männer, die laut Polizei betrunken mit ihren Autos unterwegs waren, sind in Ludwigshafen aus dem Verkehr gezogen worden. Zunächst teilte die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Mundenheimer Straße (Süd) am Samstag gegen 21 Uhr mit, dass ein Betrunkener im Verkaufsraum gewesen sei. Eine Streife traf den 36-Jährigen an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab den weiteren Angaben zufolge einen Wert von 1,75 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der zweite Fall spielte sich am frühen Sonntagmorgen an einer Tankstelle in der Heinigstraße (Mitte) ab. Ein 26-Jähriger wurde laut Polizei noch auf dem Gelände kontrolliert. Die Beamten fanden Hinweise auf einen vorherigen Alkoholkonsum. Außerdem stellten sie fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Weil der 26-Jährige offenbar wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurde dessen Auto sichergestellt und abgeschleppt. Gegen beide Fahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.