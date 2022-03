In der Nacht zum Sonntag ist es nach Polizeiangaben in einer Kneipe in der Fußgönheimer Straße in Ruchheim zu einem Streit zwischen zwei betrunkenen Männern (46 und 44 Jahre alt) und dem Wirt gekommen. Dabei schlugen die beiden Mittvierziger aus dem Landkreis Bad Dürkheim gemeinsam auf den Wirt ein, der verletzt wurde. Eine weitere Person, welche dazwischen gehen wollte, wurde ebenfalls verletzt und musste zur Versorgung ins Krankenhaus. Einer der beiden Täter konnte in unmittelbarer Nähe der Kneipe angetroffen werden. Ihn und seinen Mittäter erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.