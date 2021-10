Sechs Männer müssen sich demnächst wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung vor Gericht verantworten. Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr sollen die Männer laut Polizeibericht bei einer Party in der Betty-Impertro-Straße in der Gartenstadt aus ungeklärten Gründen zwei 25 und 28 Jahre alte Männer geschlagen, getreten, angespuckt und beleidigt haben. Beide Opfer wurden leicht verletzt.