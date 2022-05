Ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger sind laut Polizei in der Mannheimer Innenstadt (Quadrate, Höhe N7/M7) Opfer eines Überfalls geworden. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 2.20 Uhr. Die jungen Männer trafen auf ihrem Weg in eine Diskothek auf eine siebenköpfige Gruppe. Ein Mann aus dieser Gruppe soll zunächst Zigaretten und Feuer von den beiden Männern gefordert haben, dann Geld. Der Mann soll dann dem 22-Jährigen zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser dem Unbekannten Bargeld übergab. Nachdem der 20-Jährige seinen leeren Geldbeutel vorgezeigt hatte, soll der Unbekannte diesen zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Gruppe sei in Richtung Kaiserring geflüchtet. Der 20-Jährige wurde durch die Faustschläge leicht verletzt. Der Schläger wird wie folgt beschrieben: Südeuropäischer Phänotyp, dunkler Teint, höchstens 1,70 Meter groß, kräftige Figur, kurzer Bart und schwarze Haare. Er soll mit einer dunkelroten Jacke bekleidet gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 174-4444.