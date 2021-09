Die Polizei Mannheim sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am frühen Samstagmorgen zwischen 4.30 und 5 Uhr im Bereich Kaiserring/Bismarckstraße hat. Zwei Männer im Alter von 20 Jahren sind laut Polizei auf dem Nachhauseweg von einer Diskothek in den O-Quadraten von drei Unbekannten angegangen worden, von denen zwei gewalttätig geworden sind. Sie schlugen unter anderem mit Gürteln, ihre Opfer erlitten Prellungen und Platzwunden. Beide Täter sollen etwa 20 Jahre alt und dunkelhaarig sein. Einer von beiden hat eine auffällige Frisur mit nach vorne gekämmtem Pony, das an der Stirn geradlinig abgeschnitten ist. Hinweise: Telefon 0621/174-3310.