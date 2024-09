In Ludwigshafen hat ein 34-jähriger Autofahrer am Dienstag an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Lagerhausstraße (Süd) einen Auffahrunfall verursacht, so die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach fuhr der Mann auf das Auto eines 45-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Mitfahrerinnen im Alter von 13 und 16 Jahren leicht verletzt. Sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 4000 Euro.