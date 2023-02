Eine 15-Jährige und ihre 13-jährige Freundin sind am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr von vier bis fünf Jugendlichen körperlich angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei befanden sich die Mädchen zu diesem Zeitpunkt auf Höhe eines Supermarkts in der Ludwigstraße (Mitte). Eine Gruppe von etwa 17- bis 18-jährigen Mädchen sollen der 15-Jährige gegen den Kopf und auf die Rippen geschlagen haben. Die 13-Jährige sei zu Boden gestoßen worden, mehrere Mädchen hätten dann auf sie eingetreten. Dann soll eine Gruppe von Erwachsenen hinzugekommen und die Angreiferinnen vertrieben haben. Die beiden Opfer seien leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere die Gruppe Männer, die den Mädchen zu Hilfe kam. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.