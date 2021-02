In Ludwigshafen sind bei zwei Unfällen zwei Kinder verletzt worden. In beiden Fällen rannten die Mädchen auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein siebenjähriges Kind ist am Mittwoch gegen 17.20 Uhr bei einem Unfall im Hemshof leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist das Mädchen zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn in der Rollesstraße gelaufen und mit einem fahrenden Auto zusammengestoßen. Die 40-jährige Fahrerin des Wagen bremste zwar sofort, als sie das Mädchen sah, konnte den Unfall aber nicht verhindern. Die Siebenjährige stürzte und verletzte sich dadurch leicht. Der zweite Unfall passierte bereits am Dienstagabend in der Gronauer Straße in Ruchheim. Hier wurde eine Dreijährige leicht verletzt. Sie war mit ihrer Mutter und ihrer fünfjährigen Schwester auf dem Gehweg unterwegs. Plötzlich lief die Dreijährige auf die andere Straßenseite. Ihre Mutter rief ihr zu, dort stehen zu bleiben. Doch das Kind lief zwischen zwei geparkten Autos los und übersah ein auf der Straße fahrendes Auto. Die 31-jährige Fahrerin bremste zwar sofort, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern.