Erneut ist die Polizei zu zwei Fällen von häuslicher Gewalt gerufen worden: Beide Male sind am Dienstag Kontaktverbote gegen die aggressiven Männer verhängt worden. Gegen 6.45 Uhr rief eine 24-Jährige bei der Polizei an und teilte mit, dass ihr Ex-Freund sie geschlagen habe. Als die Polizisten bei ihr eintrafen, war der 25-Jährige nicht mehr vor Ort. Die 24-Jährige erklärte, ihr Ex-Freund sei aggressiv geworden und es sei zum Streit gekommen. Er habe sie mit zwei Händen gepackt und gegen die Wand gestoßen. Sie war verletzt und kam ins Krankenhaus. Als die Polizisten zur Anschrift des 25-Jährigen fuhren, wurde ihnen mitgeteilt, dass in der Nähe der Wohnung ein Mann mit einer Eisenstange bedrohlich herumhantieren würde. Es handelte sich um den 25-Jährigen. Die Polizisten fesselten ihn und nahmen ihn aufgrund seines Atemalkoholwerts in Höhe von 2,23 Promille mit zur Dienststelle. Dort kam er in Gewahrsam und wurde gegen Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Laute Schreie aus der Wohnung

Gegen 20 Uhr meldete ein Ludwigshafener laute Schreie aus einer Nachbarwohnung. Als die Polizisten an dieser Wohnung klingelten, öffnete ein 34-Jähriger die Tür, während eine 33-Jährige weinend um Hilfe schrie. Sie erklärte den Polizisten, dass der 34-Jährige ihr Ex-Freund sei und er eine eigene Wohnung habe. Er habe sie besucht. Es sei zum Streit gekommen, und dann habe der 34-Jährige sie auf das Bett gedrückt und geschlagen. Zudem habe er sie mit dem Tode bedroht. Die Polizisten verwiesen den 34-Jährigen aus der Wohnung.

Beide Frauen wurde außerdem über rechtliche Möglichkeiten und Anlaufstellen informiert.