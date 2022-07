Zwei Busse spendet die Stadt Mannheim ihrer ukrainischen Partnerstadt Czernowitz. Sie sind in dieser Woche in Richtung Osteuropa aufgebrochen. Die westukrainische 260.000-Einwohner-Stadt ist zu einem zentralen Zufluchtsort für die Aufnahme von Binnenflüchtlingen geworden. 60.000 Menschen sollen dort schon Zuflucht gesucht haben. Diese Situation sorge in erster Linie für Herausforderungen im lokalen Nahverkehr, heißt es aus dem Mannheimer Rathaus. Die dortigen Verkehrsbetriebe seien völlig überlastet. Die Stadt Mannheim stellt für humanitäre Hilfe eine Million Euro zur Verfügung. Die zwei Busse werden bis an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht. Dort werden die Fahrzeuge in Empfang genommen und in die 40 Kilometer entfernte Mannheimer Partnerstadt überführt. „Wir nutzen die engen partnerschaftlichen Verbindungen, um akut humanitäre Hilfe für Czernowitz zu leisten. Die gespendeten Busse sind ein wichtiger Beitrag, um die kommunale Infrastruktur in dieser schweren Situation mit Zehntausenden von Geflüchteten vor Ort zu sichern. Die Stadt Mannheim wird aber auch zukünftig an der Seite ihrer Partner in der Ukraine stehen, um den schnellen Wiederaufbau des Landes zu unterstützen“, sagt Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Neben der Unterstützung von Czernowitz seien Hilfsleistungen für die Partnerstädte Chişinău (Republik Moldau) und Bydgoszcz (Polen) in Vorbereitung, heißt es weiter.