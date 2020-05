Gleich zwei Kundinnen eines Discountmarkts in der Friedensau sind nach Polizeiangaben am Freitagmittag Opfer eines Handtaschendiebstahls geworden. Zunächst bemerkte demnach eine Kundin, dass jemand ihre Handtasche aus ihrem Einkaufswagen entwendet hatte und bat eine weitere Kundin darum, die Polizei zu verständigen. Als diese Kundin ihr Mobiltelefon aus ihrer Handtasche nehmen wollte, bemerkte sie, dass auch sie bestohlen worden war, da auch ihre Handtasche verschwunden war. Wenig später fand eine der beiden Frauen ihre Tasche in einem Mülleimer am Berliner Platz wieder. Der Täter oder die Täterin hatte es anscheinend nur auf Bargeld und EC-Karten abgesehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.