Am Freitagmorgen haben Unbekannte in der Untermühlaustraße in der Mannheimer Neckarstadt zwei vorbeifahrende Autos mit Hantelscheiben beworfen und sind dann geflüchtet. Laut Polizei ereignete sich der erste Vorfall gegen 5.30 Uhr. Hierbei trafen der oder die Täter mit einer Hantelscheibe die Scheibe der Beifahrerseite eines Opels. Dies geschah mit derartiger Wucht, dass die Zwei-Kilogramm-Scheibe den Kopf des 27-jährigen Fahrers nur knapp verfehlte und in der Fahrertür einschlug. Durch umherfliegende Glassplitter wurde der Autofahrer leicht verletzt. Wenige Minuten später schlugen der oder die Täter auf Höhe der Jungbuschbrücke erneut zu. Hierbei traf eine weitere Hantelscheibe die rechte hintere Scheibe eines VWs. Die 36-jährige Fahrerin blieb unverletzt, die Scheibe des Autos aber wurde zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, und bittet diese, sich unter Telefon 0621 3301-0 zu melden.