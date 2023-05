Zwei 21-Jährige sind am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr von drei Jugendlichen überfallen worden. Die beiden saßen auf einer Bank in einem kleinen Park im Quadrat M6 in der Mannheimer Innenstadt, als zwei der jungen Leute die Herausgabe eines Rucksacks und der Geldbörsen forderten. Als die Opfer dies verweigerten, sprühte einer der Täter Reizgas in ihre Gesichter. Der zweite Jugendliche soll dann nach dem Rucksack gegriffen haben. Anschließend flohen die drei Jugendlichen in Richtung Hauptbahnhof. Die beiden 21-Jährigen wurden leicht verletzt und ambulant behandelt. Anwohner fanden etwas später den geraubten Rucksack, in dem offenbar nichts fehlte.