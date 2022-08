Ein Mann hat sich am frühen Samstagmorgen in unsittlicher Art und Weise zwei 23-jährigen Frauen gezeigt. Die beiden begegneten ihm laut Polizei gegen 2 Uhr auf dem Nachhauseweg zwischen Plankenkopf und Seckenheimer Straße. Er soll die Frauen angesprochen und sein erigiertes Glied zur Schau gestellt haben. Die Opfer hätten daraufhin geschrien, woraufhin sich der Unbekannte lachend in Richtung Innenstadt entfernt habe. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis.