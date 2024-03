Die 13-jährige Natasza M. aus Ludwigshafen wird seit Donnerstag vermisst. Laut Polizei hat sie am Donnerstag eine Betreuungseinrichtung im Stadtteil Gartenstadt verlassen und kehrte nicht dorthin zurück. Bislang konnte das Mädchen nicht gefunden werden. Daher bittet die Polizei um Mithilfe. Natasza M. ist etwa 1,67 Meter groß, schlank und hat braune Haare. Ein Foto ist auf der Homepage der Polizei zu finden: https://s.rlp.de/JZXbw.

Weiterhin wird der 16-jährige David seit Donnerstag, 9 Uhr, vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ am Donnerstag seine Schule in Mannheim und kehrte bislang nicht nach Ludwigshafen zurück. Er nutze oft den Zug im Streckennetz Worms-Mainz-Frankfurt. Bislang konnte der vermisste nicht gefunden werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung auch in diesem Fall um Mithilfe. David ist 1,80 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und wiegt etwa 93 Kilogramm. zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine weiße Jogginghose, schwarz-weiße Turnschuhe und einen grünen Parka. Ein Foto des 16-Jährigen ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/2pTjV veröffentlicht.

Hinweise in beiden Fällen: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.