Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am frühen Samstagmorgen, 2. Mai, bei einem Einsatz in Nord/ Hemshof zwei Hunde sichergestellt, wie die Stadtverwaltung berichtet. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte die Einsatzkräfte gegen 1.10 Uhr verständigt, weil er dort seit Tagen Hundegebell aus einer benachbarten Wohnung hörte und sich Sorgen um die Tiere machte. Trotz mehrfachen Klopfens öffnete niemand den KVD-Leuten vor Ort, während das Hundegebell in der Wohnung dauerhaft anhielt. Da der Aufenthalt der Bewohner auch nach Rückfrage bei der Polizei nicht geklärt werden konnte, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die die Wohnungstür öffnete. In der Wohnung traf der KVD zwar keine Personen, aber zwei Zwergspitz-Hunde an, die einen geschwächten Eindruck machten. Die Räume befanden sich in einem verwahrlosten Zustand, da diese stark vermüllt und von Insekten befallen waren sowie Hundefäkalien auf den Böden aufwiesen. Aufgrund des vorgefundenen Zustands stellte die KVD-Patrouille die beiden Tiere sicher, die Tierrettung der Berufsfeuerwehr brachte die Vierbeiner ins Tierheim.