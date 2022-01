Die Feuerwehr hat am Freitagabend zwei brennende Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage an der Brunckstraße (Friesenheim) gelöscht. Die Brandursache wird noch ermittelt. Das Feuer war gegen 19 Uhr gemeldet worden, wie die Wehr mitteilte. Aufgrund der Örtlichkeiten und des Ausmaßes des Brands zog die Feuerwehr weitere Einsatzkräfte hinzu. Im Bereich der Brunckstraße war kurzfristig eine starke Verrauchung wahrnehmbar. Der Brand wurde mit zwei Rohren der Feuerwehr gelöscht. Auch Löschschaum wurde eingesetzt, um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern. Umfangreiche Nachlöscharbeiten waren nötig, weil am Brandort Holzmaterial gelagert war. Der Einsatz war um 22.35 Uhr beendet. Im Einsatz war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften.