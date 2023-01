Ein Mann und eine Frau haben am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin in der Bürgermeister-Fries-Straße (Edigheim) angegriffen. Laut Polizei war es zwischen den Beteiligten zum Streit gekommen, da die junge Frau hupte, nachdem die Fußgänger verkehrswidrig die Kirchenstraße überquert hatten. Als die 19-Jährige parkte, schlugen die beiden Fußgänger zu. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Bei den Angreifern soll es sich um eine ältere Frau und einen älteren Mann handeln. Zeugen können sich unter Telefon 0621 963-2222 an die Polizei wenden.