Zwei Ludwigshafenerinnen sind jüngst auf Telefonbetrüger hereingefallen. Eine 66-Jährige wurde am Montagnachmittag von einem vermeintlichen Postbank-Mitarbeiter angerufen. Dieser teilte ihr laut Polizei mit, dass ihr Bankaccount gehackt und ihr Überweisungslimit erhöht wurde. Der Mitarbeiter gab weiter an, dass er dies wieder zurücksetzen könne, wenn die Frau einen Auftrag in ihrer Banking-App verifiziere. Da die 66-Jährige zunächst misstrauisch war, forderte sie den Anrufer auf, ihr das Online-Passwort ihres Accounts zu nennen, woraufhin er ihr die beiden ersten und die beiden letzten Stellen nannte. Da er zudem mit der Telefonnummer der Postbank in Ludwigshafen anrief, folgte die Frau seinen Anweisungen. Im Anschluss bemerkte sie, dass knapp 10.000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren.

Einen ähnlichen Anruf erhielt am 22. März eine 71-Jährige von einem vermeintlichen Sparkassenmitarbeiter, der ihr mitteilte, dass sich die Bestimmungen für das Online-Banking geändert hätten und sie den neuen Bestimmungen über einen Link zustimmen müsse. Da es sich bei der Telefonnummer, von der sie angerufen wurde, um die Nummer der Sparkasse Vorderpfalz handelte und die unbekannte Person die Kontonummer der Geschädigten kannte, kamen ihr keine Zweifel. Wenige Tage später erhielt sie einen Anruf eines echten Bankmitarbeiters, der ihr mitteilte, dass über 1000 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden.