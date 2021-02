Ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr bei einem Unfall in Oggersheim entstanden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste eine Spezialfirma die Fahrbahn in der Dürkheimer Straße reinigen. Außerdem war der Bereich laut Polizei während der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. Am Unfall beteiligt waren zwei Autofahrer aus Frankenthal. Ein 38-Jähriger war in der Dürkheimer Straße in Richtung Oggersheim unterwegs. In die entgegengesetzte Richtung fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi. An der Einmündung zur B 9 in Richtung Frankenthal wollte der 38-Jährige links abbiegen und übersah dabei den Audi. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Allerdings war der Sachschaden so hoch, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Um die genauen Umstände des Unfalls aufklären zu können, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon 0621/963-2222 bei der Oppauer Inspektion melden.