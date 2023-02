In der Innenstadt haben Unbekannte laut Polizei zwei Fahrzeuge beschädigt. Zwischen Montag und Dienstag wurde ein in der Benckiserstraße geparkter Transporter mit brauner Sprühfarbe verunstaltet. Am Dienstag zwischen 16 und 21.45 Uhr wurde die Heckscheibe eines in einer Tiefgarage in der Heinigstraße geparkten Autos eingeworfen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.