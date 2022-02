In der Oststadt hat die Mannheimer Polizei in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.30 Uhr zwei junge Männer, 18 und 20 Jahre alt, beim Drogenkonsum erwischt. Noch vor Kontrollbeginn warfen die beiden einen zuvor gerauchten Joint auf den Boden, setzten sich auf ihre Fahrräder und flüchteten. Die Einsatzkräfte holten die Männer wenig später ein. Ihre Fahrräder waren jeweils gestohlen. Einer der beiden Männer führte zudem typisches Aufbruchwerkzeug mit sich. Der 20-Jährige und sein Komplize wurden vorläufig festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Männer die Räder kurz zuvor am Wasserturm.