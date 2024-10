Zwei Fälle von Unfallflucht haben am Mittwoch die Polizei in Ludwigshafen beschäftigt. Betroffen war zunächst ein 16-jähriger Radfahrer, der gegen 7.30 Uhr auf dem schmalen Münchbuschweg in Edigheim einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste. Dabei stürzte der Jugendliche und verletzte sich, wie die Polizei weiter meldet. Der 16-Jährige begab sich danach eigenständig in ein Krankenhaus und verständigte erst später die Polizei. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern. Wer Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben kann, wird gebeten, sich bei Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Gegen 20.45 Uhr wurde dann eine 26-jährige Radfahrerin bei einem Unfall auf der Ludwigstraße (Mitte) verletzt. Laut Bericht war die Frau in Richtung Ludwigplatz unterwegs, als vor ihr ein schwarzes Auto auf der Fahrbahn anhielt. Als der Beifahrer die Tür öffnete, ohne auf die Radlerin zu achten, konnte die 26-Jährige nicht mehr ausweichen. Sie streifte die Tür und stürzte. Dabei verletzte sie sich. Während der Autofahrer einfach davonfuhr, wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In diesem Fall bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.