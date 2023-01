Zwei Fälle von Exhibitionismus hat es am Samstagvormittag in Mannheim gegeben. Gegen 10 Uhr soll sich ein Mann in den S-Quadraten vor einer Passantin in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Zudem belästigte er laut Polizei die Passantin auch mehrfach verbal. Als die Frau sich entfernte, sprach sie der Mann wenige Meter weiter – diesmal in Begleitung einer weiteren Person – erneut an. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und eilte der Passantin zur Hilfe, die Männer flohen. Der Täter wird so beschrieben: 1,50 bis 1,70 Meter groß, sehr schlank, 25 bis 35 Jahre alt, orientalisches Aussehen. Er soll kurze schwarze Haare und einen Kinnbart haben. Gegen 11 Uhr soll sich erneut ein Mann in den L -Quadraten gegenüber einer Passantin entblößt und sich an den Penis gefasst haben. Dieser wird so beschrieben: 1,70 Meter groß, zierliche Statur, europäisches Aussehen. Der Unbekannte trug eine Tätowierung auf der linken Gesichtshälfte bis zum Hals. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174-4444.