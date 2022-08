In zwei Fällen sind Einbrecher mit ihrem Versuch gescheitert, sich gewaltsam Zugang zu Geschäftsräumen zu verschaffen. Ob es sich dabei um die gleichen Täter handelt, ist nicht bekannt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, versuchten sie zum einen, zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 20.55 Uhr, in eine Arztpraxis in der Saarlandstraße (Süd) zu gelangen. Dabei beschädigten sie die Haupteingangstür, die aber nicht nachgab. Somit gelangten sie auch nicht in die Praxisräume. Der Sachschaden blieb bei etwa 500 Euro.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, versuchten derzeit ebenfalls unbekannte Täter einen Kiosk in der Maudacher Straße (Gartenstadt) aufzubrechen. Auch dort scheiterten sie trotz ihres Einsatzes von brachialer Gewalt an der Eingangstür, verursachten aber dennoch einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt in beiden Fällen die Kriminalpolizei, Telefon 0621 963-2773 oder Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.