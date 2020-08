Zwei Brüder – 21 und 24 Jahre alt – sind wegen Drogenhandels verhaftet worden. Die beiden sollen seit Mai Marihuana erworben haben, um dieses anschließend in Kleinmengen gewinnbringend an Abnehmer weiterzuverkaufen. Bereits am 4. Mai konnten laut Polizei und Staatsanwaltschaft in einem Gebüsch auf einem Spielplatz in den Mannheimer Quadraten fünf Plomben mit Marihuana sichergestellt werden. Der 21-Jährige habe rund 900 Euro mutmaßliches Dealgeld bei sich gehabt. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen sollen weitere 3000 Euro mutmaßliches Dealgeld gefunden worden sein. Die Männer wurden in ihren Wohnungen festgenommen. Eine Durchsuchung der Wohnungen förderte den Behörden zufolge 70 verkaufsfertig vorbereitete Tüten mit jeweils 2,4 bis 2,7 Gramm Marihuana zutage.