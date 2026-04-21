[Aktualisiert: 6 Uhr] In Weidenthal (Kreis Bad Dürkheim) war die Polizei mit vielen Beamten vor Ort und nahm zwei Person in Gewahrsam, die mit einer Waffe gesehen worden waren.

In Weidenthal im Kreis Bad Dürkheim gab es Montagabend einen größeren Polizeieinsatz, der die Einwohner erschreckte, letztlich aber glimpflich ablief. Die Einsatzkräfte wurden gerufen, weil am Bahnhof zwei bewaffnete Personen in der rund 1500-Einwohner zählenden Ortsgemeinde gesehen worden waren. Daraufhin startete der Einsatz, bei dem nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschen bestand.

Ermittlungen starten jetzt

Es handelte sich dabei um Schreckschusswaffen, mit der die Personen zwar feuerten, sie aber nicht auf anderen Personen richteten. Die Polizei suchte mit einigen Beamten nach den zunächst flüchtigen Männern und setzte schließlich nach Zeugenhinweisen einen 25-Jährigen und einen 27-Jährigen fest.

Zu den Hintergründen konnte der Sprecher des Polizeipräsidiums am Montagabend noch nichts sagen. „Jetzt werden die Ermittlungen aufgenommen“, hieß es. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz könnte vorgelegen haben. Ob andere Straftaten hinzukommen, sei offen.