Die Batterien von zwei Lastwagen sind am Dienstag in Rheingönheim von Unbekannten ausgebaut und gestohlen worden. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 4.30 Uhr bis 13 Uhr. Die beiden Fahrzeuge standen zur fraglichen Zeit auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Die Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.