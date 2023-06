Zwei Autos sind in der Wredestraße (Mitte) aufgebrochen worden. Die Taten wurden der Polizei am Sonntag gemeldet. Zwischen Samstag und Sonntag brachen Unbekannte einen grauen Mercedes-Benz auf und stahlen aus diesem ein Parfüm, eine Sonnenbrille, Glühbirnen und ein Ladekabel. Schaden: rund 3000 Euro. Ein rot-schwarzer Mini Clubman Cooper wurde am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr aufgebrochen. Aus ihm wurde ein Rucksack mit persönlichen Sachen, darunter Kleidung, erbeutet. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.