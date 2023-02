Ein Unbekannter hat vermutlich in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Mitte zwei Autos aufgebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Bürgermeister-Kutterer-Straße abgestellt. Der Einbrecher fand keine Beute, richtete aber an den Autos einen Schaden von rund 1500 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.