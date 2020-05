Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.20 Uhr in der Gartenstadt den Außenspiegel eines Mini Cooper S abgetreten. Laut Polizeibericht konnte ein Anwohner in der Hildebrandstraße den Täter noch wegrennen sehen. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Ebenfalls in der Gartenstadt ging am Mittwochvormittag um 9.40 Uhr ein weiterer Außenspiegel an einem im Weißdornhag geparkten Auto zu Bruch. Ein blauer Wagen hatte den Spiegel abgefahren und fuhr dann in die Königsbacher Straße davon. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.