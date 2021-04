Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am Berliner Platz Sigrid Nippes (72) und Irmgard Hinz (65) getroffen. Die beiden Freundinnen wohnen in unmittelbarer Nähe zur Abrissbaustelle der Pilzhochstraße.

Frau Nippes, im Laufe der nächsten Woche sollen Fußgänger und Radler wieder eine Passage von der Mundenheimer Straße zum Berliner Platz bekommen. Freuen Sie sich darauf?

Nippes: Es wird Zeit, dass wir wieder dadurch können. Ich bin gehbehindert und habe Probleme mit dem Laufen. Wir Anwohner müssen große Umwege laufen. Ich fahre normalerweise viel mit der Straßenbahn, die Haltestelle ist bei mir um die Ecke. Jetzt fährt nur ein Bus. Meine Ärzte sind alle weiter entfernt. Ich bin deshalb ab und zu Taxi gefahren. Aber das geht ja nicht jeden Tag. Das ist sehr schwierig für mich.

Bekommen Sie viel vom Abriss mit?

Nippes: Ja. Es macht viel Krach, und wir haben den Balkon nach vorne heraus, in Richtung Baustelle. Tagsüber geht’s noch. Aber nachts war das schon eine Belastung. Ich habe in Sachen Baustellen schon einiges hier mitgemacht. Ich wohne jetzt seit 53 Jahren hier in Süd.

Sie meinen den Anschluss 2000?

Nippes: Das war eine Baustelle, die neun Jahre gedauert hat. Der S-Bahnhof wurde gebaut, der Berliner Platz umgebaut und dann wurden noch zusätzliche Bahngleise verlegt, damit vier Gleise über die Rheinbrücke führen. Das war Tag und Nacht mit Lärm verbunden.

War es schlimmer als jetzt?

Nippes: Im Vergleich zum Abriss würde ich das schon sagen. Vor allem die Gleisarbeiten – das Gehupe und die Bohrer – waren schlimmer.

Hinz: Die großen Umwege jetzt sind aber auch furchtbar für ältere Menschen.

Haben Sie sich den ersten Teilabriss aus der Nähe angesehen?

Nippes: Wir wohnen im siebten Stock. Vom Balkon haben wir quasi einen Logenplatz. Wir haben mit Handy Videos gemacht.

Hinz: Die Bauarbeiter haben Tag und Nacht geschafft. Das war schon extrem, was die hier geleistet haben. Ich bin sehr froh, wenn wir wieder eine Passage bekommen.

Bis 2026 soll der Ersatz für die Hochstraße stehen. Glauben Sie, das klappt bis dahin?

Nippes: Nein.

Hinz: Es soll ja eine Stahlkonstruktion werden, dann könnte es vielleicht klappen. Aber ich finde auch, hätte die Stadt ihre Hochstraßen besser gepflegt, dann wäre es wohl nicht soweit gekommen.

Die Statik hat ja bei der Hochstraße nicht mehr mitgespielt.

Nippes: Ja, das hat nicht mehr gehalten. Man hat ja die dicken Brocken gesehen, die in den Fangnetzen lagen.

Wir stehen hier am Berliner Platz vor der Baugrube für das „Metropol“-Projekt, das ja auch irgendwann gebaut werden soll. Ihre Meinung dazu?

Nippes: Mitten in der Stadt, so ein Hochhaus – ich halte davon nichts.

Hinz: Ich hätte mir einen Flachbau gewünscht, mit schönen Geschäften, einem Frischemarkt und einem Café. Die Innenstadt ist ja jetzt schon total heruntergekommen mit dem Ein-Euro-Shops und Billigläden. Da muss man ja zum Einkaufen rüber nach Mannheim fahren – auch wenn das jetzt wegen der Baustelle schwieriger ist. Wir beide freuen uns daher, wenn im September wieder die Straßenbahn fährt.