Mehrere Unbekannte haben laut Polizei am Freitagabend in Heidelberg-Neuenheim einen 17-Jährigen attackiert. Zunächst stießen sie ihn zu Boden, traten und schlugen anschließend auf ihn ein. Der 17-Jährige hielt sich gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz an der Neckarwiese auf, als ihn die Täter angriffen. Unter anderem zog er sich eine Armfraktur zu. Als er am Boden lag, kamen weitere Personen hinzu und schlugen auf ihn ein. Nachdem er sich aufgerappelt hatte, flüchtete er, wurde jedoch von den Angreifern verfolgt und weiter getreten. Nachdem er diese abgehängt hatte, verständigte er die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten wurde er bereits in einem Rettungswagen untersucht und behandelt.

Nächste Tat nur wenige Minuten später

Wenige Minuten später wurde im Umfeld ein weiterer 17-Jähriger von einer Männergruppe angegriffen. Zunächst umarmten ihn die Männer, anschließend begannen sie, ihm ins Gesicht zu schlagen und ihn zu treten. Während die Freunde des 17-Jährigen beruhigend auf die aggressiven Täter einwirkten, nahm einer der Angreifer eine Glasflasche zur Hand und schlug sie dem 17-Jährigen gegen die Stirn. Dieser zog sich mehrere Schnittverletzungen zu.