In der Mannheimer Neckarstadt ist ein zwölf Jahre alter Junge am Mittwochmorgen gegen eine anfahrende Straßenbahn geschoben und von dieser erfasst worden. Der Junge erlitt aber nur leichte Verletzungen. Laut Polizei geschah der Unfall an der Haltestelle „Lange Rötterstraße“. Dort stieg der Junge gemeinsam mit anderen Schülern aus der Straßenbahn aus. Als er die Haltestelle in Richtung Bibienstraße überqueren wollte, setzte der Straßenbahnfahrer in mäßiger Geschwindigkeit seine Fahrt fort. Durch das Gedrängel im Haltestellenbereich wurde der Zwölfjährige durch eine oder mehrere Personen in Richtung der Tram geschoben, woraufhin er mit der vorderen rechten Seite der Straßenbahn kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.