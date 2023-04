Der Fahrer eines roten Kleinwagens ist laut Polizei am frühen Freitagnachmittag einem 12-jährigen Mädchen über den Fuß gefahren, das in der Saarlandstraße (Süd) im Bereich der Haltestelle „Am Schwanen“ die Straße queren wollte. Den Beamten zufolge kam der Unfallverursacher aus Richtung Rheingönheimer Straße und flüchtete nach dem Vorfall. Das Mädchen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zu dem zirka 50 bis 60 Jahre alten Autofahrer und dessen roten Golf machen können. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.