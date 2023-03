Eine 56-jährige Autofahrerin soll am Montag um 7.30 Uhr eine zwölfjährige Radfahrerin in der Kallstadter Straße (Gartenstadt) von der Fahrbahn abgedrängt und mit dem Pkw leicht touchiert haben. Zuvor soll sie laut Polizei die Radlerin angehupt und beschimpft haben. Die Autofahrerin bestritt dies. Sie habe das Mädchen lediglich angesprochen, da sie Schlangenlinien gefahren sei und Kopfhörer getragen habe. Einen Zusammenstoß habe es nicht gegeben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.