Allein in der Gartenstadt liegen über 150 Meldungen wegen kranker Bäume vor. Darüber informierte Gabriele Bindert, Bereichsleiterin Grünpflege, am Freitag den Ortsbeirat. Der Zustand der Bäume und mögliche Nachpflanzungen seien ein großes Thema, betonte sie.

Am Freitag ist ein lang gehegter Wunsch des Ortsbeirats in Erfüllung gegangen, denn Bindert gab den Kommunalpolitikern einen Überblick über die Grünpflege im Stadtteil. Dabei bekam sie viel Lob, weil die Neuanlage von Wiesen funktioniere und für Vielfalt sorge, wie etwa Claus Guntrum (Grüne) betonte. Bindert freute sich zwar über das Lob, machte aber auch eindringlich auf ein Sorgenkind aufmerksam: die Bäume.

In der Gartenstadt gibt es demnach 13.491 Bäume, 2202 davon stehen direkt an Straßen. Insbesondere diese leiden zunehmend unter dem Klimawandel und verstärkter Trockenheit. Das Budget reiche nicht, um alle Bäume nachzupflanzen, meinte Bindert. Aufgabe sei es daher, „umzudenken und uns zukunftsweisend aufzustellen“. Mit ihrem Team überlege sie, welche Baumarten gepflanzt werden können. Insgesamt seien „Standorte direkt an Straßen schwer“, so Bindert.

Pflegeplan soll kommen

Äußerungen von Markus Lemberger und Ortsvorsteher Andreas Rennig (beide SPD) stimmte die Bereichsleiterin zu: Die Pflege von Grün- oder Asphaltbereichen müsse noch verbessert werden, um Unkrautwucherungen zu vermeiden und Klarheit zu schaffen. Sie strebe einen Pflegeplan an. Dann könne jeder für seinen Stadtteil erkennen, welcher Bereich wann gemäht oder gepflegt werde. Die Kommunalpolitiker könnten Bürgerfragen dann direkt beantworten, und durch solch einen Plan verhindere man Unkrautwucherungen.