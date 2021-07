Der Bereich Schulen der Stadt bietet Zusatztermine für die Schulbuchrückgabe vor den Sommerferien an. Gedacht sind sie für diejenigen, die Termine in den Schulen nicht einhalten können.

Zum Ende des Schuljahrs steht wieder die Rückgabe der ausgeliehenen Schulbücher an. Dafür gibt es reguläre Rückgabetermine in den jeweiligen Schulen, über die bei der Ausgabe beziehungsweise dem Versand der Rücknahmescheine durch die Schulen informiert wird.

Darüber hinaus gibt es auch zentrale Zusatztermine ohne eine Voranmeldung: Mittwoch, 14. Juli, von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag, 15. Juli, von 9 bis 17.30 Uhr und Freitag, 16. Juli, von 9 bis 12.30 Uhr, im großen Saal im Kulturzentrum Das Haus in der Bahnhofstraße (Mitte). Eine Rückgabe der ausgeliehenen Schulbücher nach diesen Terminen sei nicht mehr möglich, teilt die Stadt mit. Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass alle bis dahin nicht zurückgegebenen sowie beschädigte und unvollständige Bücher in Höhe des Zeitwerts in Rechnung gestellt werden.

Zum eigenen Schutz und zum Schutz der Mitarbeiter der Verwaltung vor Corona werden Besucher im Kulturzentrum Das Haus gebeten, entweder eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen und die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.