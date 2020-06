Das Konzert der Sängerin Mine am Samstag, 20. Juni, ist bereits ausverkauft. Aber die Alte Feuerwache in Mannheim bietet nun ein Zusatzkonzert für Sonntag, 21. Juni, um 20 Uhr an. Die Singer-Songwriterin, die während ihres Studiums an der Popakademie auch mal eine Weile in Mannheim lebte und jetzt in Berlin zu Hause ist, hat bisher drei Alben mit eigenen Songs veröffentlicht, zuletzt 2019 das nachdenkliche und tiefgründige „Klebstoff“.