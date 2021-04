Zwei Menschen sind bei einem Unfall verletzt worden, der sich am Mittwoch gegen 12.15 Uhr in Rheingönheim ereignet hat. Der Polizei zufolge stieß ein Roller beim Abbiegen von der Eisenbahn- in die Hauptstraße mit einem Auto zusammen. Der 16-jährige Rollerfahrer und die 60-jährige Beifahrerin in dem Wagen wurden leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro.