Vor 30 Jahren ist Jürgen Kohler mit der deutschen Nationalmannschaft in Rom Weltmeister geworden. Die Kontakte nach Lambsheim, wo der Profi geboren ist und beim TB Jahn ausgebildet wurde, sind weniger geworden. Die Erinnerung an den WM-Triumph von Rom aber ist lebendig. Der Teamgeist verlieh der Mannschaft um Lothar Matthäus Flügel.

Seine Karriere als Fußball-Profi begann mit 18 beim SV Waldhof Mannheim und endete mit knapp 37 Jahren mit einer Roten Karte im schwarz-gelben Dress von Borussia Dortmund: Jürgen Kohler, am 6. Oktober 1965 in Lambsheim geboren, wurde vor 30 Jahren mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Am 8. Juli 1990 gewann die von Franz Beckenbauer als Teamchef und von Lothar Matthäus als Kapitän geführte Mannschaft in Rom 1:0 gegen Argentinien. Das goldene Tor schoss Andreas Brehme mit einem Foulelfmeter fünf Minuten vor dem Abpfiff des mexikanischen Unparteiischen Edgardo Codesal Méndez.

Einzigartiger Teamgeist

„Viele Szenen, natürlich auch die Schlüsselszenen von damals, hat man noch im Kopf. Der Sieg war ja auch so was von verdient, Argentinien hatte kaum eine Chance außer nach einem Querschläger von Guido Buchwald, als Bodo Illgner eingreifen musste“, erinnert sich Kohler im RHEINPFALZ-Interview noch sehr genau an diesen so besonderen Sonntagabend. Kohler spielte damals für Bayern München und wechselte ein Jahr nach dem WM-Triumph zu Juventus Turin.

73.603 Zuschauer im Olympiastadion zu Rom erlebten den dritten Titelgewinn einer deutschen Mannschaft nach 1954 und 1974. Franz Beckenbauer, der „Kaiser“, war 1974 beim 2:1-Finalsieg gegen die Niederlande in München der Kapitän, nun war er der Teamchef – Bundestrainer durfte er sich nicht nennen, weil er keine Fußball-Lehrer-Lizenz hatte. Er hatte Holger Osieck an seiner Seite.

„Es war eine außergewöhnliche Mannschaft, die eine außergewöhnliche Kameradschaft auszeichnete“, schwärmt Kohler noch heute. Im Endspiel verteidigten vor dem Kölner Torhüter Bodo Illgner und Libero Klaus Augenthaler vom FC Bayern Thomas Berthold (AS Rom), Guido Buchwald (VfB Stuttgart), der Münchner Jürgen Kohler und Andreas Brehme (Inter Mailand). Davor sorgten Thomas Häßler (Juventus Turin) und Pierre Littbarski (1. FC Köln) mit ihren Dribblings und ihrer Kreativität für Überraschungsmomente, dirigiert von Lothar Matthäus (Inter Mailand), dem Strategen. Die perfekte Verteidigung begann bei den beiden Spitzen, Jürgen Klinsmann (Inter Mailand) und Rudi Völler (AS Rom). „Alle im Dienst der Mannschaft“, lobt Kohler den Teamgeist. Gewechselt wurde im Finale nur einmal: Stefan Reuter (Bayern München) kam in den letzten 17 Minuten für Berthold. Die Frankfurter Uwe Bein und Andy Möller schmorten ebenso auf der Bank wie der Dortmunder Frank Mill oder Karl-Heinz Riedle (Lazio Rom).

„Der Zusammenhalt war einzigartig“, betont Kohler, mit damals 24 einer der Jüngeren in der Mannschaft. Die hatte mit Buchwald einen Sonderbewacher, der für Argentiniens Superstar Diego Armando Maradona, der 1990 für den SSC Neapel spielte, zum personifizieren Schreckgespenst wurde. Und Kohler zog Gustavo Dezotti den Zahn. Einem Top-Stürmer im Sold von US Cremonese. In 151 Spielen für den damaligen Serie A-Klub traf Dezotti 51-mal.

Loblied auf Beckenbauer

Dass den Deutschen der Griff nach den Sternen gelang, das schreibt Kohler vor allem einem zu: Franz Beckenbauer. „Franz war nicht nur ein guter Trainer, das Allergrößte war seine Menschlichkeit“, betont Kohler. Er war überrascht, wie fleißig, wie akribisch der „Kaiser“ in der Vorbereitung der Spiele war. „Er war analytisch sehr gut unterwegs“, attestiert Kohler, der sein erstes von 105 Länderspielen am 24. September 1986 gegen Dänemark bestritt – Beckenbauer hatte den 20-Jährigen berufen. „Koks“, zu der Zeit beim SV Waldhof, stellte den damaligen Weltklassestürmer Preben Elkjaer Larsen kalt – Deutschland gewann 2:0.

„Franz Beckenbauer war ein unglaublich zuvorkommender, höflicher Mensch, ein sehr freundlicher Mann. Er hatte eine hohe menschliche Kompetenz. Das war seine große Stärke“, erklärt der Weltmeister von 1990. „Und er hatte ein gutes Bauchgefühl“, weiß Kohler zu berichten. „Ich hatte in den ersten drei WM-Spielen wegen eines Muskelfaserrisses nicht spielen können. Dann weißt du nicht, wo du stehst, obwohl ich eine gute Bundesliga-Saison gespielt hatte. Und dann kam das K.o.-Spiel gegen Holland ...“, erinnert sich der gebürtige Lambsheimer. „Aber Franz vertraute mir. Das gab Selbstvertrauen. Er sagte mir, ich nehm’ das auf meine Kappe und versuchte so Druck wegzunehmen. Aber du bist ihm was schuldig, du bist in der Bringschuld für dieses Vertrauen.“

Kohler bedankte sich auf seine Art, hielt Marco van Basten, den Top-Star der Niederlande, in Schach. Die deutsche Nationalmannschaft gewann schließlich das aufgeheizte Achtelfinale durch Tore von Klinsmann und Brehme bei einem späten Gegentreffer Ronald Koemans 2:1. Ein Meilenstein auf dem Weg nach Rom.

Jürgen Kohler lebt mit seiner Familie in Bad Neuenahr. Er besitzt zwei Firmen – ein Immobilienunternehmen und eine Firma für Hausverwaltungen. „Ich wollte immer auf eigenen Beinen stehen, unabhängig vom Fußball“, sagt Kohler, der zuletzt Trainer der Bundesliga-U19 von Viktoria Köln war. Mit bald 55 Jahren sieht er seine sportliche Zukunft nicht mehr unbedingt auf dem Trainingsplatz, sondern kann sich ein Engagement als Sportdirektor oder Sportvorstand vorstellen. Die Liga ist zweitrangig, die Perspektive muss aber stimmen. „Es muss Spaß machen“, sagt Jürgen Kohler. Als Profi hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gab: Weltmeister 1990, Europameister 1996, 1997 Weltpokalsieger und Champions League-Sieger mit Borussia Dortmund, Uefa-Cup-Sieger 1993 mit Juventus Turin, deutscher Meister 1990 mit den Bayern, 1996 und 2002 mit dem BVB, italienischer Meister und Pokalsieger 1995 mit Juventus Turin.

Am 8. Mai 2002 endete Kohlers Karriere im 2:3 verlorenen Uefa-Pokalfinale gegen Feyenoord Rotterdam. Kohler sah in der 31. Minute Rot wegen einer Notbremse. Da stand’s noch 0:0 ...