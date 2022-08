Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) wird auf der Rheinhaardt-Bahn-Strecke nach Bad Dürkheim an den Wochenenden im Vergleich zum regulären Wochenendbetrieb fast dreimal so viele Bahnen einsetzen. Der Wurstmarkt findet in diesem Jahr jeweils an den verlängerten Wochenenden vom 9. bis 13. sowie 16. bis 19. September statt. Die RNV verstärkt die Strecke zwischen Mannheim/Ludwigshafen und Bad Dürkheim, um den Fahrgästen eine An- und Abreise ohne Auto zum größten Weinfest der Welt zu ermöglichen. Während an einem normalen Samstag 33 Bahnen je Richtung auf der Strecke verkehren, sind es am Wurstmarktsamstag rund 80 Fahrten. Zudem werden zur Kapazitätserhöhung längere Stadtbahnen eingesetzt. Auch der Takt der Linien 4/4A und 9 wird verkürzt und die Betriebszeiten verlängert. Mehr dazu auf rnv-online.de.