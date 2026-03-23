Am Dienstag, 24. März, wird in zwei Bereichen zusätzliche Sensorik zur Messung von Verkehrsströmen und Reisezeiten installiert. Die Daten sollen Informationen für den städtischen Verkehrsrechner liefern, wie die Stadtverwaltung vermeldet. Dazu werde an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Wegelnburgstraße (Mundenheim) von 10 bis voraussichtlich 15 Uhr die dortige Ampel durch zusätzliche Sensorik ergänzt. Im genannten Zeitraum sei dafür eine kurzzeitige Sperrung des Linksabbiegers vom Kaiserwörthdamm in die Wegelnburgstraße erforderlich. Die Zufahrt zu den dort befindlichen Einkaufsmöglichkeiten aus Richtung Rheingönheim sei über die Rheingönheimer Straße weiter möglich. Ebenfalls von 10 bis voraussichtlich 15 Uhr werde auf der Kurt-Schumacher-Brücke aus Richtung Mannheim kommend im Bereich der Abfahrt in Fahrtrichtung Oppau zusätzliche Sensorik installiert. Dies werde aber keinen Einfluss auf den Verkehr haben.