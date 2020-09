Damit Abstand und Sicherheit in Schulbussen besser gewährleistet werden können, sei es richtig, dass die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zusätzliche Busse einsetzt, erklärt die CDU zur entsprechenden Ankündigung. „Wir begrüßen, dass unser Appell aufgegriffen wurde und auch schnell umgesetzt werden kann. Zusatzfahrten in den Morgen- und Mittagsstunden entlasten den Schüler- und Berufsverkehr und verhindern hoffentlich das übliche Gedränge in überfüllten Bussen“, bekräftigt Marion Schneid, Fraktionsvize im Stadtrat. Die Landesregierung habe in Aussicht gestellt, zusätzliche Busse zu fördern. Leider liege diese Förderung nach ersten Rückmeldungen aus anderen Kommunen bei nur 45 Prozent.

„Vollständige Kostenübernahme“

„Wir bekräftigen deshalb nochmals unseren Antrag aus der letzten Plenardebatte auf eine vollständige Kostenübernahme durch das Land. Die Kosten dürfen nicht die Kommunen belasten.“ Es gehe um die Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen, aber auch um die generelle Verkehrssicherheit. Der Einsatz von zusätzlichen Bussen sei dauerhaft notwendig. „Schritt für Schritt muss die Anzahl der Stehplätze reduziert werden, um sichere Fahrten zu gewährleisten“, bilanziert Schneid.