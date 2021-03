Wenn ab Montag auch die Schüler ab den siebten Klassen für den Wechselunterricht in die Schulen zurückkehren, werden im Schülerverkehr zusätzliche Busse eingesetzt. Darauf haben sich die Stadt und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) verständigt. Möglich ist dies durch eine finanzielle Förderung des Landes: Durch die zusätzlichen Kapazitäten soll es mit Blick auf die Corona-Pandemie besser möglich sein, Abstände in den Bussen einzuhalten. Die zusätzlichen Busse fahren morgens zum Unterrichtsbeginn sowie ab 13 Uhr. Die Zusatzfahrten erfolgen vor allem auf den Linien 74 und 75. Davon profitieren folgende Schulen: Anne-Frank-Realschule plus, Karolina-Burger-Realschule plus, IGS Gartenstadt, Schule an der Blies, Geschwister-Scholl-Gymnasium, Heinrich-Böll-Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium, BBS in der Franz-Zang-Straße, Adolf-Diesterweg-Schule, IGS Edigheim, Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, Realschule plus am Ebertpark und Ernst-Reuter-Schule.