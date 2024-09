Volker Ohler (Jahrgang 1971) ist seit 1. März 2022 Chefarzt der Inneren Medizin der Stadtklinik Frankenthal. Der in Freinsheim lebende Mediziner hat zu dem Haus eine besondere Beziehung, leistete er doch dort schon seinen Zivildienst und im Nachgang ein Freiwilliges Soziales Jahr ab. Nach dem Studium der Humanmedizin an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und einem praktischen Jahr an der dortigen Universitätsklinik wechselte er im Jahre 2000 als Assistenzarzt zur „Inneren“ nach Frankenthal. Seit 2006 ist Ohler Facharzt für Innere Medizin. Von 2010 bis 2017 war er Oberarzt, danach leitender Oberarzt der größten Abteilung der Stadtklinik.